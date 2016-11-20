Археологи обнаружили в Китае руины города возрастом около тысячи лет

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Древний город обладал развитой экономикой и вел активную торговлю.

Археологи обнаружили город возрастом тысячу лет strana.ru

Археологи обнаружили в провинции Хэбэй руины древнего города, который существовал во времена династий Цзинь и Юань. В ходе раскопок были обнаружены руины древнего очага, ям для огня и фундаменты зданий, сообщает "Синьхуа"

Кроме того, были найдены осколки фарфоровых изделий, кирпича и черепицы. Археологи также обнаружили главную дорогу шириной шесть метров, которая простиралась с двух сторон от зданий города.

Раскопки проходили на участке шириной 10 и длиной 30 метров, который является лишь небольшой частью древнего поселения. По мнению исследователей, древний город обладал развитой экономикой и вел активную торговлю. Город находился в устье реки и выступал в качестве порта для торговцев фарфором и солью.

Ранее сообщалось о том, что археологи впервые обнаружили религиозный текст этрусков. На одной из стен храма сохранилась стела с религиозным текстом, изучение которого позволит исследователям определить, в каких богов верили представители этого древнего народа.