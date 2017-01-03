Археологи обнаружили в Китае меч возрастом более двух тысяч лет

Меч сохранил часть своей первоначальной заточки.

Возраст меча оценивается в 2300 лет скриншот видео

Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань отлично сохранившийся меч возрастом около 2300 лет, сообщает Международное радио Китая

Меч был обнаружен в древней гробнице в городе Синьян. На видео, которое было опубликовано исследователями, можно увидеть, что меч сохранил часть своей первоначальной заточки. Кроме того, были найдены также ножны от меча.

Предположительно, находка относится к периоду Сражающихся царств, длившегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.