Археологи обнаружили в Китае 18 захоронений гуннов

Гунны обитали на этих землях 1,8 тысяч лет назад.

Археологи обнаружили захоронения гуннов strana.ru

Археологи обнаружили на территории Центрального Китая 18 захоронений представителей кочевого народа гуннов, которые обитали на этих землях 1,8 тысяч лет назад, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Все эти компактные захоронения внутри выложены из кирпича и их нельзя отнести к классическим могильникам Великой Китайской равнины. Они, предположительно, относятся к позднему периоду династии Восточная Хань (25-220 гг. н. э.), то есть им порядка 1,8 тысяч лет", - рассказал в интервью журналистам сотрудник Китайской академии общественных наук Шэнь Вэньси.

По словам исследователей, захоронения отлично сохранились, почти в каждом из них были обнаружены старинные артефакты, в частности, бронзовые котлы.

Помимо котлов в могильниках обнаружены бусы, золотые серьги, кинжалы, прочие предметы повседневного быта гуннов. Как подчеркивают специалисты, захоронения представляют особую значимость, поскольку в отличие от всех прочих аналогов абсолютно не тронуты грабителями.

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