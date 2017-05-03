Археологи обнаружили в Китае 18 захоронений гуннов

Гунны обитали на этих землях 1,8 тысяч лет назад.
"Все эти компактные захоронения внутри выложены из кирпича и их нельзя отнести к классическим могильникам Великой Китайской равнины. Они, предположительно, относятся к позднему периоду династии Восточная Хань (25-220 гг. н. э.), то есть им порядка 1,8 тысяч лет", - рассказал в интервью журналистам сотрудник Китайской академии общественных наук Шэнь Вэньси.
По словам исследователей, захоронения отлично сохранились, почти в каждом из них были обнаружены старинные артефакты, в частности, бронзовые котлы.
Помимо котлов в могильниках обнаружены бусы, золотые серьги, кинжалы, прочие предметы повседневного быта гуннов. Как подчеркивают специалисты, захоронения представляют особую значимость, поскольку в отличие от всех прочих аналогов абсолютно не тронуты грабителями.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.ТАСС