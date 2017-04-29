Археологи обнаружили в Греции гробницу микенского периода

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Погребальная камера была выбита в скале.

Археологи обнаружили в Греции древнюю гробницу strana.ru

Греческие археологи обнаружили в городе Саламин в Западной Аттике прекрасно сохранившееся захоронение микенского периода.

Гробница была обнаружена в центре города во время работ по подключению дома к центральной канализации. По мнению исследователей, находка датируется первой половиной XIII – второй половиной XII века до нашей эры.

Находка стала третьей подобной могилой, найденной в этом районе, — две другие были открыты в 2009 году также во время земляных работ. Погребальная камера выбита в скале, ее размеры составляют 2,6 метра на 2,9 метра, а висота - 1,5 метра.

В гробнице были найдены скелеты пяти человек, 41 неповрежденный сосуд с росписью, характерной эпохе, а также черепки более чем десятка сосудов. В подобных гробницах для каждого нового погребения открывали вход и умерших хоронили рядом с останками прежних.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.