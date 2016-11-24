Археологи обнаружили в Египте затерянный древний город

Исследователи обнаружили фрагменты хижин, керамические изделия и инструменты из камня.

Археологи обнаружили в Египте город возрастом семь тысяч лет strana.ru

Археологи обнаружили в Египте древний город, который был построен в 5316 году до нашей эры. Город располагается неподалеку от храма Сети І в Абидосе, сообщает ВВС

В ходе раскопок исследователями были обнаружены фрагменты хижин, керамические изделия, инструменты из камня и 15 крупных захоронений. По словам ученых, размеры захоронений указывает на высокий социальный статус людей, которые были в них захоронены.

Археологи предполагают, что город могли населять высокопоставленные лица и строители гробниц, которые привлекались для строительства захоронений для представителей правящего сословия в Абидосе, который был столицей в ранней истории Египта.

Ранее сообщалось о том, что археологи обнаружили полностью сохранившийся поселок бронзового века. По оценке археологов, поселок был построен в 1000-800 году до нашей эры. В поселке были обнаружены горшки с едой и сохранившаяся одежда его обитателей. Кроме того, археологи обнаружили редкие стеклянные бусины, небольшие чашки, миски и банки. По словам исследователей, поселок сохранился настолько хорошо, что можно обнаружить даже следы людей, обитавших в нем.