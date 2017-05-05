Археологи обнаружили в Египте погребальный сад

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Ранее ученым были известны только изображения подобных объектов.

Археологи нашли в Египте погребальный сад strana.ru

Испанские археологи обнаружили на территории некрополя Дра Абу эль-Негга в Долине царей погребальный сад возрастом около четырех тысяч лет.

Сад был частью погребального комплекса: он располагался у входа в каменную гробницу и находился на открытой площадке перед гробницей на небольшом полуметровом возвышении. Размеры сада составляют всего три на два метра, он был разделен на ячейки площадью 30 квадратных сантиметров каждая. Два сектора сада располагались чуть выше остальных, по мнению исследователей, в них могли расти небольшие деревья.

Ученые и ранее знали о существовании подобных садов, поскольку их изображали на погребальных росписях в гробницах, но сад был обнаружен археологами впервые. В саду рос куст тамариска, под которым была найдена миска с финиками. По мнению исследователей, сад может многое рассказать о жизни египтян.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.