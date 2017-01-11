Археологи обнаружили в Египте 12 семейных гробниц времен Нефертити

В гробницах были погребены мужчины, женщины, дети и домашние животные.

В Египте найдено 12 древних гробниц strana.ru

Археологи обнаружили 12 древнеегипетских гробниц времен Нового Царства в нескольких километрах к югу от Долины Царей, сообщает Министерство древностей Египта.

В небольших и очень крупных гробницах были погребены представители знати и местные правители. Кроме того, были обнаружены также культурно-религиозные артефакты, пища, сосуды и драгоценности. По словам исследователей, гробницы представляют особый интерес, поскольку в них были погребены мужчины, женщины, дети, а также домашние животные.

Археологи также открыли три храма и алтаря, выточенных в скалах, несколько кладбищ животных и три кладбища младенцев. Тела детей и гробницы знати были особым образом расположены – их тело было вытянуто по оси север-юг, а лицо повернуто к востоку. В одной из гробниц исследователи обнаружили скелет крокодила рядом с одним из саркофагов.

Как отмечают ученые, останки людей, найденные в этом некрополе, указывают на то, что они принадлежали к богатым слоям населения Египта – у них не нашли следов инфекций или недоедания, которые можно легко обнаружить в останках древнеегипетских рабов или крестьян. С другой стороны, переломы и трещины в их костях указывают, что они занимались тяжелой и опасной работой.

Ранее сообщалось о том, что археологи обнаружили полностью сохранившийся поселок бронзового века. По оценке археологов, поселок был построен в 1000-800 году до нашей эры. В поселке были обнаружены горшки с едой и сохранившаяся одежда его обитателей. Кроме того, археологи обнаружили редкие стеклянные бусины, небольшие чашки, миски и банки. По словам исследователей, поселок сохранился настолько хорошо, что можно обнаружить даже следы людей, обитавших в нем.