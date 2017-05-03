Apple заявила о падении продаж iPhone

Компания продала на 1% меньше смартфонов, чем за аналогичный период в прошлом году.

Продажи iPhone упали на 1% MacRumors

Компания Apple заявила о том, что в первом квартале 2017 года продала на 1% меньше iPhone, чем за аналогичный период пошлого года. Как заявляет компания, во всем мире было продано 50,8 миллиона устройств, сообщает ВВС.

Глава компании Тим Кук объясняет падение продаж тем, что пользователи ожидают выход нового iPhone.

Несмотря на падение количества проданных iPhone, доходы от их продаж выросли на 1% благодаря продажам более дорогих и больших iPhone 7 Plus.

После оглашения квартальных результатов акции Apple упали на 2%, до этого же они выросли до рекордных показателей на фоне ожиданий лучших результатов. Apple заявила о том, что ее доходы выросли на 4,6% - немного меньше, чем ожидали аналитики.

Падение продаж iPhone было компенсировано за счет успехов сервисов компании, в частности, Apple Pay, iCloud и App store, которые показали рост на 18%.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.