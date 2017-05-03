Apple заявила о падении продаж iPhone

Компания продала на 1% меньше смартфонов, чем за аналогичный период в прошлом году.
Глава компании Тим Кук объясняет падение продаж тем, что пользователи ожидают выход нового iPhone.
Несмотря на падение количества проданных iPhone, доходы от их продаж выросли на 1% благодаря продажам более дорогих и больших iPhone 7 Plus.
После оглашения квартальных результатов акции Apple упали на 2%, до этого же они выросли до рекордных показателей на фоне ожиданий лучших результатов. Apple заявила о том, что ее доходы выросли на 4,6% - немного меньше, чем ожидали аналитики.
Падение продаж iPhone было компенсировано за счет успехов сервисов компании, в частности, Apple Pay, iCloud и App store, которые показали рост на 18%.
Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.
По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.BBC Україна