Apple запатентовала технологии для создания безрамочного iPhone

Камеры и датчики будут размещаться в отверстиях в дисплее.

Apple может выпустить безрамочный iPhone 4pda.ru

Компания Apple запатентовала технологию создания дисплеев с небольшими отверстиями, незаметными для глаза, в которых будут размещаться датчики и камеры, что позволит производить устройства с экраном от края до края.

Согласно поданному патенту, Apple планирует поместить часть датчиков и сенсоров в миниатюрных отверстиях между пикселями. Фронтальная же камера и кнопка "Домой" будут размещаться в вырезах непосредственно в самом дисплее.

Стоит отметить, что подобная технология применима только к OLED-дисплеям.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.