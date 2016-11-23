Apple запатентовала складывающийся несколько раз iPhone с гибким дисплеем

Части смартфона будут крепиться друг к другу с помощью шарниров.

Apple патентует складной iPhone Apple Insider

Агентство по патентам и торговым маркам США опубликовало новые патенты компании Apple , которые описывают складные iPhone, при производстве которых используется жидкий OLED-дисплей, сообщает Appleinsider

Корпус смартфона будет изготовлен из сплава никеля и титана, известного своей эластичностью и уникальным эффектом памяти формы. В качестве альтернативных вариантов материалов корпуса также указаны различные гибкие полимеры.

Патент описывает несколько примеров, в которых устройство разделено на верхнюю и нижнюю части, каждая из которых будет содержать отдельные компоненты. Части смартфона будут крепиться между собой с помощью шарнирных механизмов, которые позволяет секциям устройства перемещаться относительно друг друга.

Apple Insider

Кроме того, компания рассматривает варианты, при которых iPhone будет складываться не внутрь, а наружу. Для этого часть дисплея скручивается внутри корпуса и разворачивается в момент сгибания.

Apple Insider

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.