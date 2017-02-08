Apple запатентовала наушники, способные превращаться в колонки

Переход между режимами может осуществляться автоматически.

Apple запатентовала двухрежимные наушники

Компания Apple получила патент на двухрежимные наушники, которые способны работать в качестве наушников и внешней колонки.

Согласно описанию в патенте, переключение между режимами может осуществляться с помощью специальной кнопки или автоматически, когда пользователь поместит наушники в определенное положение.

Для того, чтобы избежать переключения в режим колонок когда наушники находятся на голове у пользователя, компания будет использовать специальный механизм. Подробности данного механизма не описываются, но это может быть, например, датчик приближения.

Ранее сообщалось, что Apple получила патент на социальную сеть, которая призвана объединять людей на основе их образа жизни. На сайте Бюро по регистрации патентов и торговых марок опубликован документ, в котором содержится принцип работы нового приложения компании.