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Apple запатентовала наушники, способные превращаться в колонки

8 февраля в 13:05

Переход между режимами может осуществляться автоматически.

AirPods
Apple запатентовала двухрежимные наушники
Компания Apple получила патент на двухрежимные наушники, которые способны работать в качестве наушников и внешней колонки.

Согласно описанию в патенте, переключение между режимами может осуществляться с помощью специальной кнопки или автоматически, когда пользователь поместит наушники в определенное положение.

Для того, чтобы избежать переключения в режим колонок когда наушники находятся на голове у пользователя, компания будет использовать специальный механизм. Подробности данного механизма не описываются, но это может быть, например, датчик приближения.

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Ранее сообщалось, что Apple получила патент на социальную сеть, которая призвана объединять людей на основе их образа жизни. На сайте Бюро по регистрации патентов и торговых марок опубликован документ, в котором содержится принцип работы нового приложения компании.

По материалам: 4pda.ru
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Тэги наушники патент Apple
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