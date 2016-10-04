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Apple весной может представить iPad Pro mini – СМИ

4 октября в 18:10

Устройство обзаведется поддержкой True Tone, четырьмя стерео-динамиками и смарт-коннектором для подключения клавиатуры. 

Apple
Apple может выпустить iPad Pro mini
Компания Apple на презентации весной может представить три новых модели iPad, среди которых iPad Pro mini с диагональю экрана 7,9 дюйма, сообщает японский блог Mac Otakara.

Старшая модель получит новую камеру и поддержку True Tone, которая была представлена в iPad Pro 9,7. Технология позволяет подстраивать температуру изображения под окружающее освещение. А вот средняя модель может увеличиться до 10,1 дюйма в диагонали. Новый iPad Pro mini обзаведется поддержкой True Tone, четырьмя стерео-динамиками и смарт-коннектором для подключения клавиатуры.

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По мнению источника все три планшета будут оборудованы разъемом для наушников, которого лишился iPhone 7.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По материалам: Lenta.ru
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Тэги iPad Apple презентация планшет
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