Apple увеличила выручку впервые за четыре квартала благодаря спросу на новые модели iPhone

Выручка компании в первом квартале 2017 финансового года выросла на 3%.

Выручка Apple выросла на 3% appleinsider.ru

Компания Apple заявила о росте выручке впервые за четыре квартала, что стало возможно, в частности, благодаря спросу на новые модели iPhone, представленные в сентябре прошлого года, сообщает "Интерфакс".

Выручка компании в первом квартале 2017 финансового года выросла на 3% до рекордных 78,4 миллиардов долларов. В минувшем квартале Apple продала 78,3 млн iPhone, что является рекордным показателем и на 5% больше, чем годом ранее. На долю iPhone приходится около двух третей выручки Apple. При этом средняя цена устройства составила 695 долларов по сравнению с 691 годом ранее.

Эксперты отмечают, что, несмотря на продолжающееся увеличение продаж iPhone, темпы роста уже не столь значительные, как в предыдущие годы. Для сравнения: в октябре-декабре 2014 года продажи iPhone взлетели на 46%.

Стоит отметить, что слабым местом компании все еще остается китайский рынок, где продажи в минувшем квартале упали на 12%.

Сервисная выручка Apple поднялась выросла на 18% до 7,2 миллиардов долларов, а вот выручка от продаж iPad упала на 22% до 5,5 миллиардов. Вместе с тем, повысилась выручка от продаж MacBook на 7% до 7,2 миллиардов долларов.

Тим Кук признал, что ряд операционных ошибок, допущенных в минувшем квартале, стоил компании дополнительных продаж. В частности, он отметил недостаток ряда продуктов, включая Apple Watch, новые беспроводные наушники AirPods, а также iPhone 7 Plus.

Спрос на iPhone 7 Plus, по словам главы Apple, был "самым существенным, который мы когда-либо наблюдали, и мы недооценили его, потеряв в продажах".

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.