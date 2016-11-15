Apple разрабатывает очки виртуальной реальности - Bloomberg

Очки будут синхронизироваться с iPhone.

Apple планирует выпустить очки виртуальной реальности macfiesta.com

Компания Apple занимается разработкой очков виртуальной реальности, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, продукт находится на стадии разработки, а его создание Apple держит в полной секретности. Разрабатываемые очки будут синхронизироваться с iPhone с возможностью трансляции изображения с экрана смартфона в режиме реального времени, и будут использовать технологию дополненной реальности.

Очки будут оснащены двумя дисплеями, которые будут встроены на место линз. Компания уже заказала несколько образцов подобных дисплеев для проведения тестов. Предполагается, что Apple представит свою новую разработку не ранее 2018 года.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.