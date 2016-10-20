Apple проведет вторую осеннюю презентацию 27 октября

Предполагается, что компания представит новое поколение MacBook.

Apple снова приглашает на презентацию

Компания Apple начала рассылать приглашения на вторую осеннюю презентацию, на которой, предположительно представит новое поколение своих ноутбуков, сообщает MacRumors . Конференция пройдет 27 октября в 20.00 по Киеву.

По данным издания, ноутбуки линейки Pro впервые подвергнутся редизайну с 2012 года. Обновленные ноутбуки будут более тонкими и легкими, кроме того, компания оснастит их USB Type-C c поддержкой USB 3.1, разъемом Thinderbolt 3 и сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Ожидается также, что главным нововведением новых MacBook станет OLED-дисплей в верхней части клавиатуры.

MacRumors

Предыдущая версия MacBook была представлена компанией в марте прошлого года. В MacBook остались только один двусторонний USB-порт и разъем для наушников. Диагональ дисплея всего 12 дюймов.