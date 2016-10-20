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Apple проведет вторую осеннюю презентацию 27 октября

20 октября в 14:31

Предполагается, что компания представит новое поколение MacBook.

Apple
Apple снова приглашает на презентацию
Компания Apple начала рассылать приглашения на вторую осеннюю презентацию, на которой, предположительно представит новое поколение своих ноутбуков, сообщает MacRumors. Конференция пройдет 27 октября в 20.00 по Киеву.

По данным издания, ноутбуки линейки Pro впервые подвергнутся редизайну с 2012 года. Обновленные ноутбуки будут более тонкими и легкими, кроме того, компания оснастит их USB Type-C c поддержкой USB 3.1, разъемом Thinderbolt 3 и сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Ожидается также, что главным нововведением новых MacBook станет  OLED-дисплей в верхней части клавиатуры.

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MacRumors

Предыдущая версия MacBook была представлена компанией в марте прошлого года. В MacBook остались только один двусторонний USB-порт и разъем для наушников. Диагональ дисплея всего 12 дюймов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги MacBook ноутбук Apple
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