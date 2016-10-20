Apple проведет вторую осеннюю презентацию 27 октября

Предполагается, что компания представит новое поколение MacBook.
По данным издания, ноутбуки линейки Pro впервые подвергнутся редизайну с 2012 года. Обновленные ноутбуки будут более тонкими и легкими, кроме того, компания оснастит их USB Type-C c поддержкой USB 3.1, разъемом Thinderbolt 3 и сканером отпечатков пальцев Touch ID.
Ожидается также, что главным нововведением новых MacBook станет OLED-дисплей в верхней части клавиатуры.
Предыдущая версия MacBook была представлена компанией в марте прошлого года. В MacBook остались только один двусторонний USB-порт и разъем для наушников. Диагональ дисплея всего 12 дюймов.ZN.UA