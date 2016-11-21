Apple предлагает бесплатную замену неисправных аккумуляторов iPhone 6s

Проблема коснулась ограниченной серии устройств.

Apple бесплатно заменит неисправные аккумуляторы iPhone 6s 4pda.ru

Компания Apple бесплатно заменит неисправные аккумуляторы в смартфонах iPhone 6s по всему миру, пользователи которых столкнулись с проблемой внезапного отключения устройства, сообщает The Wall Street Journal

На прошлой неделе некоторые пользователи iPhone 6s столкнулись с тем, что их смартфоны внезапно отключались даже несмотря на то, что у них еще оставался 50% заряд аккумулятора.

По словам представителей компании, эта проблема не несет в себе угрозы безопасности использования устройства и встречается лишь в смартфонах, произведенных в сентябре-октябре 2015 года, с ограниченным кругом серийных номеров. Пользователи могут проверить на сайте Apple, были ли их смартфоны произведены в указанный период, и обратиться за услугой замены аккумулятора.

Ранее Apple признала наличие "сенсорной болезни" в моделях iPhone 6 Plus после нескольких месяцев жалоб пользователей и предложила клиентам исправить проблему по сниженной цене.