Apple подтвердила намерение выйти на рынок беспилотных автомобилей

Представители компании выразили свое мнение относительно регулирования рынка беспилотных машин.

Apple подтвердила разработку беспилотного автомобиля

Компания Apple вступила в дебаты относительно регулирования рынка беспилотных автомобилей, тем самым подтвердив свое стремление стать одним из игроков на нем, сообщает Reuters.

В частности, один из топ-менеджеров компании Стив Кеннер написал письмо в Национальное управление безопасностью движения на трассах США, призвав регулятор не устанавливать слишком жесткие правила для проведения испытаний беспилотных автомобилей.

Компания подчеркивает, что разработка беспилотных автомобилей позволит уменьшить число аварий и жертв на дорогах, а также предоставит пользователям дополнительные возможности. Вместе с тем, по мнению Apple, некоторые сферы разработки беспилотных автомобилей требуют особого внимания, поскольку разработанное программное обеспечение будет принимать решения, от которых будет зависеть жизнь людей.

Ранее сообщалось о том, что Apple запускает проект беспилотных автомобилей. Согласно информации некоторых СМИ, Apple уже проводит испытания тестовых беспилотных автомобилей на закрытых трассах.