Apple планирует запустить собственный видео-сервис – WSJ

Телевизионные шоу будут доступны подписчикам Apple Music.
По словам источников издания, сервис будет доступен для подписчиков Apple Music. Компания уже несколько месяцев ведет переговоры с "опытными продюсерами" относительно покупки прав на написание сценариев. Кроме того, Apple обратилась за помощью к экспертам в области рекламы и маркетинга, которые в дальнейшем могли бы помочь в продвижении нового сервиса.
Кроме производства телевизионных шоу, компания также планирует выпускать фильмы. Apple планирует представить первые оригинальные шоу уже к концу 2017 года.
Ранее сообщалось о том, что количество пользователей платной версии музыкального стримингового сервиса Apple Music достигло значения в 6,5 миллионов. После оформления подписки, открывается безграничный доступ к многомиллионной библиотеке треков, которые можно сохранять для оффлайн-прослушивания. Кроме того, пользователям предлагается указать свои музыкальные предпочтения, на основе которых они будут получать персональные рекомендации о плейлистах или альбомах, которые могут их заинтересовать.ZN.UA