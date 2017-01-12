Apple планирует запустить собственный видео-сервис – WSJ

Телевизионные шоу будут доступны подписчикам Apple Music.

Apple займется производством телевизионных шоу и сериалов

Корпорация Apple планирует запустить сервис, на котором будут транслироваться телевизионные шоу и сериалы ее производства. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По словам источников издания, сервис будет доступен для подписчиков Apple Music. Компания уже несколько месяцев ведет переговоры с "опытными продюсерами" относительно покупки прав на написание сценариев. Кроме того, Apple обратилась за помощью к экспертам в области рекламы и маркетинга, которые в дальнейшем могли бы помочь в продвижении нового сервиса.

Кроме производства телевизионных шоу, компания также планирует выпускать фильмы. Apple планирует представить первые оригинальные шоу уже к концу 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что количество пользователей платной версии музыкального стримингового сервиса Apple Music достигло значения в 6,5 миллионов. После оформления подписки, открывается безграничный доступ к многомиллионной библиотеке треков, которые можно сохранять для оффлайн-прослушивания. Кроме того, пользователям предлагается указать свои музыкальные предпочтения, на основе которых они будут получать персональные рекомендации о плейлистах или альбомах, которые могут их заинтересовать.