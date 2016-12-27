Apple планирует выпустить iPhone с двойной вертикальной камерой – СМИ

Новинка зайдет промежуточное место между существующими 4,7- и 5,5-дюймовыми iPhone и iPhone Plus.

Новый iPhone будет оснащен двойной вертикальной камерой

Японские журналисты из издания MacOkatara узнали о том, что Apple планирует выпустить iPhone 7s с двойной вертикальной камерой. При этом новый смартфон займет промежуточное место между существующими 4,7- и 5,5-дюймовыми iPhone и iPhone Plus.

По данным издания, в следующем году Apple выпустит обновленные версии iPhone и iPhone Plus, к которым добавится новинка диагональю пять дюймов. Еще одной отличительной особенностью нового смартфона станет двойная камера, расположенная вертикально, а не горизонтально, как у iPhone 7 Plus.

Издание также подчеркивает, что есть вероятность того, что новыми смартфонами компании будут не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus, которые станут обновлениями текущего поколения.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.