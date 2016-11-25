Apple оснастит следующий iPhone 3D-камерой – СМИ

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Компания разрабатывает камеру совместно с LG Innotek.

Apple разрабатывает 3D-камеру для iPhone MacRumors

Компания Apple совместно с LG Innotek работает над созданием 3D-камеры для iPhone 8, сообщает портал 9to5mac.

Двойная камера нового iPhone позволит создавать 3D-фотографии. На данный момент LG уже поставляет двойные камеры для iPhone 7 Plus.

Стоит отметить также то, что весной 2015 года Apple приобрела израильский стартап LinX Computational Imaging, который специализируется на камерах в мобильных устройства, за 20 миллионов долларов.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.