Топ Новости
<
>

Apple оснастит новый iPhone OLED-дисплеем

1 ноября в 12:52

Компания откажется от использования  LTPS-панелей при изготовлении смартфонов.

iPhone 8
Новый iPhone будет снащен OLED-дисплеем
ferra.ru
Компания Apple оснастит iPhone нового поколения OLED-дисплеем, заявил генеральный директор компании Sharp Тай Джен-ву, сообщает Mashable. Sharp займется поставками  OLED-матриц для продукции Apple.

"iPhone эволюционирует и сейчас переходит с LTPS на OLED-панели. Мы не знаем, будут ли OLED iPhone хитами, но если Apple не сделает этот шаг и не изменит себя,  нельзя говорить о создании инновационных продуктов", заявил Джен-ву во время обращения к студентам университета Татунг в Тайбэе (Тайвань). 

Читайте также: Xiaomi анонсировала смартфон без рамок вокруг экрана

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться  iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги iPhone Apple смартфон
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.52
EUR 27.93
Последние новости