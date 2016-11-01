Apple оснастит новый iPhone OLED-дисплеем

Компания откажется от использования LTPS-панелей при изготовлении смартфонов.

Новый iPhone будет снащен OLED-дисплеем ferra.ru

Компания Apple оснастит iPhone нового поколения OLED-дисплеем, заявил генеральный директор компании Sharp Тай Джен-ву, сообщает Mashable . Sharp займется поставками OLED-матриц для продукции Apple.

"iPhone эволюционирует и сейчас переходит с LTPS на OLED-панели. Мы не знаем, будут ли OLED iPhone хитами, но если Apple не сделает этот шаг и не изменит себя, нельзя говорить о создании инновационных продуктов", заявил Джен-ву во время обращения к студентам университета Татунг в Тайбэе (Тайвань).

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.