Apple начнет производство iPhone в Индии

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Производство смартфонов может начаться уже в июне.

iPhone начнут производить в Индии

Компания Apple начнет производство iPhone в индийском городе Бангалор. Как сообщает Times Of India , сроки начала производства пока не называются, но ожидается, что оно начнется уже в июне.

Министерство электроники и технологического развития страны уже выпустило пресс-релиз, в котором приветствует намерение Apple начать производство смартфонов в Индии. В заявлении также говорится о том, что производство iPhone в Индии "будет способствовать развитию передовых технологий, которые необходимы стране для того, чтобы конкурировать на глобальном уровне".

Представители министерства также отметили, что ведут переговоры с Apple о сотрудничестве и в других областях.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.