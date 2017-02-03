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Apple начнет производство iPhone в Индии

3 февраля в 11:10

Производство смартфонов может начаться уже в июне.

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iPhone начнут производить в Индии
Компания Apple начнет производство iPhone в индийском городе Бангалор. Как сообщает Times Of India, сроки начала производства пока не называются, но ожидается, что оно начнется уже в июне.

Министерство электроники и технологического развития страны уже выпустило пресс-релиз, в котором приветствует намерение Apple начать производство смартфонов в Индии. В заявлении также говорится о том, что производство iPhone в Индии "будет способствовать развитию передовых технологий, которые необходимы стране для того, чтобы конкурировать на глобальном уровне".

Представители министерства также отметили, что ведут переговоры с Apple о сотрудничестве и в других областях.

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Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться  iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.

По материалам: ZN.UA
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