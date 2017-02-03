Apple начнет производство iPhone в Индии

Производство смартфонов может начаться уже в июне.
Министерство электроники и технологического развития страны уже выпустило пресс-релиз, в котором приветствует намерение Apple начать производство смартфонов в Индии. В заявлении также говорится о том, что производство iPhone в Индии "будет способствовать развитию передовых технологий, которые необходимы стране для того, чтобы конкурировать на глобальном уровне".
Представители министерства также отметили, что ведут переговоры с Apple о сотрудничестве и в других областях.
Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.
По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.ZN.UA