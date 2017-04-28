Apple начала испытания беспилотных автомобилей

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Компания получила разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии две недели назад.

Apple тестирует беспилотные автомобили

Компания Apple начала тестировать беспилотные автомобили, выполненные на базе Lexus RX450h, на дорогах Калифорнии, сообщает Bloomberg.

Автомобиль оснащен 64-канальным лидаром и несколькими камерами кругового обзора. Скорее всего, устройства являются продуктом сторонних компаний, а не самой Apple. Представители компании отказались комментировать эту информацию.

Apple получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в середине апреля этого года.

Ранее сообщалось о том, что издание The Guardian распространило информацию о том, что Apple занимается разработкой беспилотного автомобиля. В качестве тестовой площадки Apple заинтересовалась базой GoMentum Station — бывшим объектом военно-морских сил США в Калифорнии.