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Apple начала испытания беспилотных автомобилей

28 апреля в 17:34

Компания получила разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии две недели назад.

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Apple тестирует беспилотные автомобили
Компания Apple начала тестировать беспилотные автомобили, выполненные на базе Lexus RX450h, на дорогах Калифорнии, сообщает Bloomberg.

Автомобиль оснащен 64-канальным лидаром и несколькими камерами кругового обзора. Скорее всего, устройства являются продуктом сторонних компаний, а не самой Apple. Представители компании отказались комментировать эту информацию.

Apple получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в середине апреля этого года.

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Ранее сообщалось о том, что издание The Guardian распространило информацию о том, что Apple занимается разработкой беспилотного автомобиля.  В качестве тестовой площадки Apple заинтересовалась базой GoMentum Station — бывшим объектом военно-морских сил США в Калифорнии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги авто Apple тестирование
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