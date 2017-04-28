Apple начала испытания беспилотных автомобилей

Компания получила разрешение на испытания беспилотных автомобилей в Калифорнии две недели назад.
Автомобиль оснащен 64-канальным лидаром и несколькими камерами кругового обзора. Скорее всего, устройства являются продуктом сторонних компаний, а не самой Apple. Представители компании отказались комментировать эту информацию.
Apple получила разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в середине апреля этого года.
Ранее сообщалось о том, что издание The Guardian распространило информацию о том, что Apple занимается разработкой беспилотного автомобиля. В качестве тестовой площадки Apple заинтересовалась базой GoMentum Station — бывшим объектом военно-морских сил США в Калифорнии.ZN.UA