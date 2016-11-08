Apple может выпустить iPhone 7 в белом глянцевом корпусе – СМИ

Поводом для расширения линейки смартфонов стал высокий спрос на черные глянцевые iPhone.

iPhone 7 может выйти в белом цвете MacRumors

Компания Apple может расширить цветовую линейку своих флагманских смартфонов iPhone 7 и выпустить устройство в глянцевом белом цвете, сообщает портал Macotakare со ссылкой на анонимный источник.

Поводом для выпуска iPhone в новом цвете стал высокий спрос на черные глянцевые устройства. В пользу того, что Apple может выпустить iPhone 7 в белом цвете, говорит история с iPhone 4. Спустя девять месяцев после презентации в июне 2010 года, компания представила смартфон в белом корпусе.

Вместе с тем, сам портал сообщает, что информация может оказаться ложной.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

На данный момент смартфон доступен в пяти цветах: серебристом, золотом, розовом, черном и "черном ониксе".