Apple может поглотить производителя спортивных авто McLaren – FT

Издание пишет, что британский концерн может понадобиться производителю электроники для выпуска своего беспилотного автомобиля.

Apple собирается купить McLaren. Gary Chadbond/Flickr

Американская компанияведет переговоры с британским производителем спортивных автомобилей McLaren о приобретении, что указывает на большое желание производителя электроники стать еще и автомобильным производителем.

Об этом сегодня пишет Financial Times, напоминая, что калифорнийская компания уже два года работает над созданием самоуправляемого электрического автомобиля. Источники, приближенные к переговорам, рассказали изданию, что речь идет либо о полном слиянии компаний, либо о стратегическом инвестировании со стороны Apple.

Во всяком случае, связь с McLaren может сильно ускорить работу американской компании над автомобильным проектом, поскольку британский автопроизводитель достиг значительных успехов в разработке двигателей, бортовых компьютеров и инновационных материалов. Обе компании пока не комментируют эту информацию. Однако эксперты оценивают, что покупка британской компании обойдется Apple в 1-1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Такая сделка стала бы второй по масштабу и уступила бы только покупке компании Beats Electronics за три миллиарда долларов в 2014 году.

Ранее издание писало, что Apple запускает проект беспилотных автомобилей. Согласно информации издания, Apple уже проводит испытания тестовых беспилотных автомобилей на закрытых трассах.

Напомним, что 7 сентября Apple представила новый флагманский iPhone 7. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо-и пыленепроницаемым.