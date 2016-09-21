Apple может поглотить производителя спортивных авто McLaren – FT

Издание пишет, что британский концерн может понадобиться производителю электроники для выпуска своего беспилотного автомобиля.
Об этом сегодня пишет Financial Times, напоминая, что калифорнийская компания уже два года работает над созданием самоуправляемого электрического автомобиля. Источники, приближенные к переговорам, рассказали изданию, что речь идет либо о полном слиянии компаний, либо о стратегическом инвестировании со стороны Apple.
Во всяком случае, связь с McLaren может сильно ускорить работу американской компании над автомобильным проектом, поскольку британский автопроизводитель достиг значительных успехов в разработке двигателей, бортовых компьютеров и инновационных материалов. Обе компании пока не комментируют эту информацию. Однако эксперты оценивают, что покупка британской компании обойдется Apple в 1-1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Такая сделка стала бы второй по масштабу и уступила бы только покупке компании Beats Electronics за три миллиарда долларов в 2014 году.
Ранее издание писало, что Apple запускает проект беспилотных автомобилей. Согласно информации издания, Apple уже проводит испытания тестовых беспилотных автомобилей на закрытых трассах.
Напомним, что 7 сентября Apple представила новый флагманский iPhone 7. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо-и пыленепроницаемым.ZN.UA