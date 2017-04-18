Apple может отказаться от сканера отпечатков пальцев в новом iPhone – аналитик

Touch ID будет заменен другим механизмом биометрической аутентификации.

iPhone может лишиться Touch ID ferra.ru

Компания Apple может отказаться от использования сканера отпечатков пальцев в iPhone 8 из-за проблем с его интеграцией, заявил аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз, сообщает MacRumors

Как отмечает исследователь, компания планирует разместить сканер отпечатков пальцев под поверхностью дисплея. Вместе с тем у Apple возникли трудности с внедрением этой технологии и, если в ближайший месяц проблема не будет решена, она откажется от этой идеи.

В этом случае Touch ID будет заменен другим механизмом биометрической аутетификации, например, сканером сетчатки.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.