Apple готова устранить "сенсорную болезнь" iPhone 6 Plus по сниженной цене

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"Лечение" смартфона обойдется пользователям в 149 долларов.

Apple нашла способ устранить "сенсорную болезнь" iPhone 6 Plus popmech.ru

Компания Apple признала наличие дефекта в моделяхпосле нескольких месяцев жалоб пользователей и предлагает клиентам исправить проблему по сниженной цене, 149 долларов, сообщает Financial Times.

Пользователи смартфонов Apple, которые были выпущены в 2014 году, жаловались на так называемую "сенсорную болезнь", когда сенсор устройства не всегда реагировал на касание, а в верхней части дисплея появлялась черная полоса.

Проблема получила свое название благодаря специалистам компании iFixit, которая занимается ремонтом электронных устройств и консультированием. "Невозможно точно сказать, сколько телефонов страдают от того, что мы называем "сенсорной болезнью", но каждый ремонтник, с которым мы говорили, утверждал, что проблема встречается с невероятной частотой", - написали эксперты iFixit в блоге компании.

Apple утверждает, что подобные неисправности появляются вследствие неоднократного падения устройства, поэтому предлагает устранить их по сниженной цене, но не бесплатно. Предложение действует на протяжении пяти лет с момента покупки iPhone 6 Plus. В сервисных центрах устранение подобной проблемы на данный момент стоит 329 долларов.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.