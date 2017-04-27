Apple будет использовать в мобильных устройства разъемы нового типа

Разъем должен находиться в специальном самовосстанавливающемся материале.

В мобильных устройствах Apple будет использоваться новый разъем

Компания Apple зарегистрировала патентную заявку, которая описывает использование нового коннектора в устройстве, которое напоминает iPhone. Возможно, компания планирует отказаться от Lightning в пользу нового разъема.

В патенте описывается использование данного разъема не только в смартфонах, но и других мобильных устройствах, например, "умных" часах. При этом важно отметить, что это не тот же коннектор, что можно найти в iPad Pro. Согласно описанию, разъем должен находиться в специальном самовосстанавливающемся материале, в который бы проникал коннектор кабеля при подключении к смартфону. После отключения кабеля материал бы восстанавливал свою форму, а на корпусе не оставалось никаких отверстий. Аналогичным способом подключение может быть реализовано и в "умных" часах.

В еще одном из патентов Apple описывается устройство, напоминающее iPhone, но выполненное в керамическом корпусе. При этом в керамическое покрытие могут быть встроенные электрически активные компоненты. Возможно, речь идет о том, чтобы корпус устройства был чувствительным к прикосновениям.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.