Аппарат MRO сделал цветные снимки места падения "Скиапарелли"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

На снимках можно заметить сам зонд, защитный механизм и парашют "Скиапарелли".

NASA опубликовало цветные снимки места падения "Скиапарелли"

Камера High Resolution Imaging Science Experiment, которая располагается на борту аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter, сделала первые цветные снимки места падения зонда "Скиапарелли" , который должен был совершить посадку на Красной планете в рамках миссии "ЭкзоМарс". Снимки были опубликованы на сайте NASA

На снимках можно увидеть сам зонд (верхнее изображение), парашют (нижний левый снимок) и защитный механизм "Скиапарелли" (нижнее правое изображение).

NASA

19 октября, зонд "Скиапарелли" совершил посадку на Марс. По программе полета после этого должна была начаться передача сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO. Но связь с зондом была потеряна.

По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты.

Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.