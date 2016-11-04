Аппарат MRO сделал цветные снимки места падения "Скиапарелли"

На снимках можно заметить сам зонд, защитный механизм и парашют "Скиапарелли".
На снимках можно увидеть сам зонд (верхнее изображение), парашют (нижний левый снимок) и защитный механизм "Скиапарелли" (нижнее правое изображение).
19 октября, зонд "Скиапарелли" совершил посадку на Марс. По программе полета после этого должна была начаться передача сигнала с поверхности, который будут принимать и записывать марсианские зонды Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter и орбитальный модуль TGO. Но связь с зондом была потеряна.
По словам экспертов, "Скиапарелли" успешно вошел в верхние слои атмосферы. Его тепловой щит, предназначенный для торможения об атмосферу, отработал согласно плану. Затем зонд выбросил парашют, и в этот момент данные, переданные аппаратом, не совпали с тем, чего ожидали специалисты.
Позже стало известно о том, что зонд разбился при посадке.ZN.UA