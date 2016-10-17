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Аппарат "ЭкзоМарс" успешно избежал столкновения с Марсом

17 октября в 16:46

Маневр аппарата состоялся в 5.42 по Киеву.

Марс
"ЭкзоМарс" избежал столкновения с Красной планетой
Орбитальный космический аппарат "ЭкзоМарс" успешно провел маневр, который помог ему избежать столкновения с поверхностью Марса, сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Перед маневром от аппарата успешно отделился зонд "Скиаперелли". На момент отделения оба аппарата двигались по траектории столкновения с Красной планетой. Во время же маневра "ЭкзоМарс" на минуту и 46 секунд включил главный двигатель, что позволило ему набрать высоту на несколько сотен километров и избежать столкновения с Марсом.

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Повторное включение главного двигателя ожидается 19 октября. Тогда двигатель проработает два часа и существенно замедлит аппарат, который выйдет на вытянутую орбиту вокруг Красной планеты.

Ранее сообщалось о том, NASA планирует совершить запуск зонда  InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) на Марс 5 мая 2018 года. Посадку на Красную планету космический аппарат совершит 26 ноября 2018 года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Марс столкновения аппарат космос орбита
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