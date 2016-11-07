Аномально жаркая погода станет нормой к 2025 году – ученые

Установление нового климатического режима неизбежно, даже если человечество полностью прекратит выбрасывать парниковые газы.

По мнению ученых, жаркая погода станет нормой уже через 10 лет solium.ru

Ученые заявили о том, что необычайно теплые зимы и аномально жаркие летние сезоны могут стать нормой к 2025 году, если количество выбросов парниковых газов не снизится, и к 2040 году – при исполнении всех климатических обязательств. Выводы ученых были опубликованы в журнале Bulletin of the American Meteorological Society.

В рамках исследования ученые изучили то, когда текущие климатические аномалии станут нормой. Под "нормой" исследователи понимают процессы, при которых аномально жаркие или холодные сезоны будут встречаться более чем в 50% случаев на протяжении последующих 20 лет.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали то, как будет меняться погода в Австралии и в мире в последующие несколько десятков лет, используя прошедшее лето в качестве "глобального" ориентира, и аномально жаркое лето 2013 года – для Австралии.

Согласно выводам ученых, лето 2015 года будет нормой почти для всех вариантов развития событий к 2040 году. Это произойдет в зависимости от активности человечества в борьбе с парниковыми газами или в начале 2020 годов, если ничего не будет сделано, или же в 2030 годах, если Парижские климатические соглашения будут выполнены.

Исследователи подчеркивают, что подобные изменения погодных условий станут нормой не сразу. Некоторые регионы, например Австралия и Арктика, пострадают первыми, в других же регионах температура станет аномально жаркой на протяжении всего года к концу столетия. В целом, свыше 98% уголков суши станут аномально жаркими при отсутствии контроля за выбросами к 2100 году, и около 72% — при максимальном сокращении выработки парниковых газов.

Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.