Android стала самой небезопасной операционной системой 2016 года

В операционной системе было обнаружено 523 ошибки.
В прошлом году в Android было обнаружено 523 ошибки, в iOS же – 161. Стоит отметить, что в 2015 году ситуация выглядела абсолютно иначе: тогда iOS была на первом месте с 387 багами, а вот Android заняла 15 строчку со 125.
Рейтинг был составлен на основании уязвимостей, которые могут позволить хакерам получить доступ к паролям, сообщениям, контактам и другой информации, которая хранится на устройствах пользователей.
Ранее сообщалось о том, что пользователи Android-устройств смогут устанавливать на них приложения непосредственно через поиск.ZN.UA