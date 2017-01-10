Android стала самой небезопасной операционной системой 2016 года

В операционной системе было обнаружено 523 ошибки.

В Android было обнаружено 523 уязвимости komputernews.ru

Операционная система Android возглавила рейтинг платформ, в которых в 2016 году было найдено более 50 ошибок. Рейтинг был составлен CVE Details. Как подчеркивает Phonearena , iOS при этом заняла 15 строчку.

В прошлом году в Android было обнаружено 523 ошибки, в iOS же – 161. Стоит отметить, что в 2015 году ситуация выглядела абсолютно иначе: тогда iOS была на первом месте с 387 багами, а вот Android заняла 15 строчку со 125.

Рейтинг был составлен на основании уязвимостей, которые могут позволить хакерам получить доступ к паролям, сообщениям, контактам и другой информации, которая хранится на устройствах пользователей.

Ранее сообщалось о том, что пользователи Android-устройств смогут устанавливать на них приложения непосредственно через поиск.