Американец случайно нашел останки "кузена" Лохнесского чудовища

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Морской ящер обитал на месте современной Северной Америки около 70 миллионов лет назад.

Американский охотник случайно нашел новый вид эласмозавра

Американский охотник случайно обнаружил в горах штата Монтана останки необычного морского ящера , который обитал в морях на месте современной Северной Америки около 70 миллионов лет назад. О находке сообщается в Journal of Vertebrate Paleontology.

Как отмечают исследователи, на то, чтобы извлечь из земли останки животного, понадобилось три дня. После чего оказалось, что найденное существо обитало не на суше, а в воде и является новым видом эласмозавров – длинношеих морских рептилий, населявших моря Земли во времена мелового периода. Несмотря на свою принадлежность к эласмозаврам, шея у находки была короткой – ее длина составляла всего два с небольшим метра.

Небольшое число позвонков у этой рептилии, получившей имя Nakonanectes bradti, удивило ученых, так как оно указывает на то, что в морях мелового периода существовали эласмозавры как с короткой, так и длинной шеей. Это противоречит представлениям об их эволюции, так как ученые считали, что предки этих прототипов Лохнесского чудовища имели короткую шею, которая постепенно увеличивалась в длине по мере приспособления эласмозавров и их родичей из числа плезиозавров к их среде обитания.

По словам исследователей, открытие свидетельствует о том, что эласмозавры могли занимать разные экологические ниши, что свидетельствует об их процветании незадолго до завершения эры динозавров, и что их эволюция могла проходить разными путями под действием кардинально разных условий среды обитания, в которых жили их предки.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра, который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл". В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.