Amazon запустил аналог Apple Music

Музыкальный сервис содержит "десятки миллионов аудиозаписей".

Amazon запустил стриминговый сервис

Гигант интернет-торговли Amazon запустил музыкальный сервис Amazon Music Unlimited, который поддерживает управление как касанием, так и голосом, сообщается в блоге компании

Как утверждает Amazon, пользователям сервиса будут доступны "десятки миллионов аудиозаписей, тысячи списков воспроизведения и персонализированные станции". Голосовое управление будет осуществляться благодаря цифровому помощнику "Алекса".

"Если пользователи не знают название песни, а всего несколько строк из нее, или хотят послушать музыку определенной эпохи, или даже найти музыку под настроение, все, что им нужно сделать, это попросить", сказал основатель Amazon Джеф Безос.

Пользование сервисом платно и составляет 7,99 доллара в месяц или 79 долларов в год. По словам Безоса, пользователи могут воспользоваться бесплатной пробной версией сервиса.

Сервис доступен в формате приложения для iOS, Android и ПК.

Ранее сообщалось о том, что количество пользователей платной версии музыкального стримингового сервиса Apple Music достигло значения в 6,5 миллионов. После оформления подписки, открывается безграничный доступ к многомиллионной библиотеке треков, которые можно сохранять для оффлайн-прослушивания. Кроме того, пользователям предлагается указать свои музыкальные предпочтения, на основе которых они будут получать персональные рекомендации о плейлистах или альбомах, которые могут их заинтересовать.