Amazon запатентовал летающую систему хранения и доставки товаров

Товары будут размещаться на дирижабле, откуда смогут быть доставлены потребителям с помощью беспилотников.
Разработчики подчеркивают, что дирижабль может находиться в воздухе на большой высоте, а беспилотники будут доставлять грузы, которые хранятся в нем, конечному потребителю. По мнению разработчиков, такая система позволит существенно сократить время доставки товаров.
I just unearthed the Death Star of #ecommerce via @cbinsights... AMZN patent for airborne warehouses at 45K ft spitting out delivery drones pic.twitter.com/qEz2ilUtJP— Zoe Leavitt (@zoe_leavitt) 28 грудня 2016 р.
В прошлом году Федеральное агентство гражданской авиации США предоставило разрешение компании Amazon использовать беспилотные устройства для доставки товаров клиентам.ZN.UA