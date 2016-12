Amazon запатентовал летающую систему хранения и доставки товаров

Компания Аmazon получила патент на создание летающей системы хранения и доставки товаров. В патентной заявке описывается функционирование системы, в которой используются дирижабли и беспилотники.

Разработчики подчеркивают, что дирижабль может находиться в воздухе на большой высоте, а беспилотники будут доставлять грузы, которые хранятся в нем, конечному потребителю. По мнению разработчиков, такая система позволит существенно сократить время доставки товаров.

I just unearthed the Death Star of #ecommerce via @cbinsights... AMZN patent for airborne warehouses at 45K ft spitting out delivery drones pic.twitter.com/qEz2ilUtJP