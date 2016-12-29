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Amazon запатентовал летающую систему хранения и доставки товаров

29 декабря в 12:30

Товары будут размещаться на дирижабле, откуда смогут быть доставлены потребителям с помощью беспилотников.

Amazon
Amazon разработал летающую систему доставки товаров
Компания Аmazon получила патент на создание летающей системы хранения и доставки товаров. В патентной заявке описывается функционирование системы, в которой используются дирижабли и беспилотники.

Разработчики подчеркивают, что дирижабль может находиться в воздухе на большой высоте, а беспилотники будут доставлять грузы, которые хранятся в нем, конечному потребителю. По мнению разработчиков, такая система позволит существенно сократить время доставки товаров.

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В прошлом году Федеральное агентство гражданской авиации США предоставило разрешение компании Amazon использовать беспилотные устройства для доставки товаров клиентам.

По материалам: ZN.UA
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Тэги товар доставка беспилотник Amazon
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