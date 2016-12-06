Amazon откроет в Сиэтле магазин без касс

Для оплаты покупок будет использоваться специальное приложение.
При создании магазина, получившего название Amazon Go, использовались те же технологии, что и при проектировании беспилотных автомобилей. Разработанная для магазина программа под названием Just Walk Out автоматически определяет, какие продукты были выбраны каким пользователем, и списывает деньги со счета, привязанного к приложению.
В прошлом году Федеральное агентство гражданской авиации США предоставило разрешение компании Amazon использовать беспилотные устройства для доставки товаров клиентам.ZN.UA