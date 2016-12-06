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Amazon откроет в Сиэтле магазин без касс

6 декабря в 11:00

Для оплаты покупок будет использоваться специальное приложение.

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Amazon откроет магазин без касс и очередей
Компания Amazon заявила о том, что в начале 2017 года откроет в Сиэтле продуктовый магазин, в котором будут отсутствовать кассы и продавцы. Для того, чтобы осуществить покупку в магазине, пользователю необходимо будет воспользоваться специальным приложением, сообщается на сайте компании.

При создании магазина, получившего название Amazon Go, использовались те же технологии, что и при проектировании беспилотных автомобилей. Разработанная для магазина программа под названием Just Walk Out автоматически определяет, какие продукты были выбраны каким пользователем, и списывает деньги со счета, привязанного к приложению.

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В прошлом году Федеральное агентство гражданской авиации США предоставило разрешение компании Amazon использовать беспилотные устройства для доставки товаров клиентам.

По материалам: ZN.UA
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