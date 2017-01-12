Alphabet закрывает проект по раздаче интернета с беспилотников

По мнению компании, для этого лучше подойдут стратостаты проекта Loon.

Alphabet решил закрыть проект Titan

Американский холдинг Alphabet решил закрыть проект Titan, который занимался разработкой беспилотников для раздачи интернета. Как сообщает портал 9to5google , в компании посчитали, что более рентабельно для этих целей использовать стратостаты проекта Loon.

В заявлении холдинга говорится о том, что "мы закончили разработку беспилотных летательных аппаратов для раздачи интернета. На данном этапе экономические и технические возможности проекта Loon показывают более перспективные результаты с точки зрения подключения сельских районов и отдаленных частей мира".

Разработка проекта Titan велась с 2014 года, а первый прототип беспилотника был представлен в 2015 году. Длина беспилотника Solara 50 составляет 15 метров, а размах крыла — 50 метров. Этот аппарат рассчитан на перевозку полезной нагрузки массой до 32 килограммов. Вся верхняя поверхность аппарата покрыта солнечными панелями, которые в полете должны питать электромотор с тянущим воздушным винтом и бортовое оборудование, а также заряжать аккумуляторы.

Ранее сообщалось о том, что беспилотный автомобиль от Google, в котором находились три работника компании, попал в аварию. Происшествие стало первым, в котором пострадали люди. За рулем автомобиля, который врезался в прототип беспилотного Lexus от Google, находился человек.