Airbus представил концепт летающего такси

Полноразмерный аппарат будет готов к концу 2017 года.

Аппарат будет использоваться для пассажирских перевозок в городах N+1

Авиастроительный концерн Airbus представил концепт перспективного аэротакси – легкого летательного аппарата, который будет использоваться для пассажирских перевозок в городах. Разработка такси ведется в рамках проекта Vahana. Полноразмерный вариант аппарата будет готов уже к концу 2017 года, сообщает Aviation Week.

Разрабатываемое аэротакси будет выполнено по схеме конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями. На консолях каждого крыла будут размещены по два электромотора с воздушными винтами. Летательный аппарат будет беспилотным. Предполагается, что Vahana будет перевозить либо одного пассажира, либо какой-нибудь груз.

Аппарат будет оборудован системой уклонения от столкновения с препятствиями и другими летательными аппаратами. Выполнять полеты аэротакси будет строго по заранее заданным маршрутам, незначительно отклоняясь от них только в случае, если потребуется избежать столкновения.

Ранее сообщалось о том, что Airbus получил патент на модульную кабину, в которой пассажиры смогут разместиться еще до подачи самолета на посадочную полосу. Эта кабина будет установлена на основную часть самолета с помощью крана после того, как предыдущий модуль будет с него снят. Это должно сократить время подготовки самолета к полету и позволит разместить больше пассажиров на борту.