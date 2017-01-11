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3D-технологии позволят пациентам "печатать" лекарства дома

11 января в 13:31

"Печать" лекарств позволит сократить расходы на дорогостоящие препараты.

Таблетки
Пациенты смогут "печатать" лекарства дома
wiki.ru
Ученые заявили о том, что развитие технологии 3D-печати позволит пациентам создавать лекарства, выписанные по рецепту, у себя дома. Свои выводы исследователи представили на конференции Dubai Health Forum.

По мнению исследователей, внедрение технологии 3D-печати лекарств позволит сократить расходы на дорогостоящие лекарства, например, от рака. При этом, речь идет исключительно о хронических заболеваниях.

Фармацевтам придется определять точную дозировку для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продаваться госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании. Это снизит риск изготовления поддельных препаратов, считают разработчики.

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Технология "печати" лекарств уже протестирована на животных, но разработчикам понадобится около двух лет на получение одобрения со стороны регуляторов.

В августе 2015 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США впервые одобрило производство лекарств с помощью 3D-принтера, чем положило начало массовому производству лекарств с помощью этого метода.

По материалам: РИА Новости
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Тэги лекарства производство технологии
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