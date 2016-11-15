2016-й год может стать рекордно жарким – ООН

На XXI век приходиться 16 из 17 рекордно жарких лет за всю историю метеонаблюдений.

2016 годы бьет температурные рекорды rasowegolebie.pl

2016 год грозит стать самым жарким за всю 136-летню историю регулярных официальных метеонаблюдений. По предварительным данным, средняя глобальная температура превысила доиндустриальные показатели на 1,2 градуса по Цельсию, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО). Доклад был представлен в понедельник, 14 ноября, на конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату в Марракеше.

Эксперты ВМО отметили, что 16 из 17 рекордно жарких лет приходится на XXI век. Они также сообщают о рекордных показателях долгосрочного потепления и увеличении концентрации парниковых газов в атмосфере.

В ООН также встревожены скоростью таяния ледяных покровов Гренландии и чрезвычайно низкими параметрами ледяного покрова в Арктике.

Так, в некоторых арктических регионах России температуры на 6-7 градусов Цельсия выше средних значений в других арктических районах, как и на Аляске и в северо-западной Канаде.

Выше среднего были и температуры океана, что привело к нарушению экосистем и обесцвечиванию кораллов. Так в некоторых частях Большого барьерного рифа у берегов Австралии погибло 50 процентов кораллов.

В период с ноября 2014 года до февраля 2016 года уровень моря поднялся на 15 миллиметров. До этого, начиная с 1993 года, средний ежегодный показатель составлял 3,5 миллиметра.

В ООН также отметили, что сейчас уже нормальным явлением стали наводнения и экстремальная жара, которые раньше происходили не чаще чем за жизнь одного поколения.

Ранее сообщалось, что в 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья – обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых уголков планеты.