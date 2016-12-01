Премьер-лига: "Звезда" примет "Александрию" в Запорожье

Поединок перенесен из Кропивницкого из-за проблем с газоном.

"Славутич-Арена" примет два матча за два дня stadion.zp.ua

Матч 17-го тура, в котором "Звезда" будет принимать "Александрию", состоится в Запорожье. Об этом сообщил "Футбол 24".

Газон стадиона "Звезда" в Кропивницком из-за погодных условий не готов принимать поединок. Таким образом, матч пройдет в Запорожье на "Ставутич-Арене" 4 декабря, начало - в 19:30.

Стоит отметить, что 4 декабря на "Славутич-Арене" пройдет еще один матч очередного тура Премьер-лиги - луганская "Заря", для которой запорожский стадион является домашним, встретится с "Днепром".

Напомним, вчера, 30 ноября, из-за проблем с газоном не состоялись матчи 1/4 финала Кубка Украины между "Полтавой" и "Шахтером", а также "Нефтяником" и "Динамо".