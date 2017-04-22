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Звезда МЮ Ибрагимович получил травму и пропустит 9 месяцев

22 апреля в 00:25

Ветеран может вовсе завершить карьеру.

Ибрагимович
Ибрагимович в этом году на поле не выйдет
manutd.com
В ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Андерлехтом" тяжелую травму получил нападающий английского гранда Златан Ибрагимович.

Матч завершился ничьей (1:1), а в одном из эпизодов шведский бомбардиир неудачно приземлился и травмировал колено, после чего не мог встать с газона без помощи медиков.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Златан порвал крестообразные связки и сможет вернуться на поле только в январе следующего года. Ориентировочный срок восстановления ветерана - 9 месяцев. Существует вероятность, что нападающий решит завершить карьеру из-за травмы и такого длительного периода за пределами игры.

В составе МЮ 35-летний Ибрагимович провел 46 матчей и забил 28 голов.

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Напомним, ранее состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

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Тэги футбол Ибрагимович Лига Европы
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