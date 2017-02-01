Зозуля стал игроком "Райо Вальекано"

Украинский нападающий будет выступать во втором дивизионе чемпионата Испании.

Зозуля останется в Испании twitter.com

Украинский нападающий "Бетиса"на правах аренды будет выступать за "Райо Вальекано" до конца текущего сезона. Переход подтвердил официальный сайт "Райо".

27 июля 2016 года "Бетис" объявил о подписании контракта с футболистом сборной Украины Романом Зозулей на 3 года. Зозуля перешел в "Бетис" на правах свободного агента - ранее форвард ушел из "Днепра". За пять сезонов в "Днепре" нападающий провел в общей сложности 153 матча, отметившись 39 голами и 33 ассистами.

В текущем сезоне на счету 27-летнего футболиста 6 матчей в чемпионате Испании, в которых нападающий отыграл 150 минут и отличиться голом не сумел.

Напомним, более успешно в испанской Примере за "Гранаду" выступает нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец.