Зозуля может перейти в немецкий "Дармштадт"

Украинский нападающий пока не сумел заиграть в "Бетисе".

Зозуля может переехать в Германию Футбол 1

Нападающий сборной Украины и испанского "Бетиса"может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. По информации AS, в услугах экс-лидера "Днепра" заинтересован "Дармштадт".

Нынешний контракт Зозули с "Бетисом" рассчитан до 2019 года, поэтому речь идет об аренде или полноценном трансфере, за который немецкий клуб должен будет заплатить.

27-летний форвард пока так и не сумел завоевать место в основном составе "Бетиса". Украинец принял участие всего в трех матчах и провел на поле 70 минут игрового времени, а в последний раз зрители видели игрока в действии еще 15-го октября в поединке с мадридским "Реалом" (1:6). В Испании Зозуля пока не забивал.

Стоит отметить, что в составе "Дармштадта" уже есть три украинца - вратарь Игорь Березовский, защитник Артем Федецкий и нападающий Денис Олейник.