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Зозуля может перейти в немецкий "Дармштадт"

1 декабря в 20:48

Украинский нападающий пока не сумел заиграть в "Бетисе".

Зозуля
Зозуля может переехать в Германию
Футбол 1
Нападающий сборной Украины и испанского "Бетиса" Роман Зозуля может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. По информации AS, в услугах экс-лидера "Днепра" заинтересован "Дармштадт".

Нынешний контракт Зозули с "Бетисом" рассчитан до 2019 года, поэтому речь идет об аренде или полноценном трансфере, за который немецкий клуб должен будет заплатить.

27-летний форвард пока так и не сумел завоевать место в основном составе "Бетиса". Украинец принял участие всего в трех матчах и провел на поле 70 минут игрового времени, а в последний раз зрители видели игрока в действии еще 15-го октября в поединке с мадридским "Реалом" (1:6). В Испании Зозуля пока не забивал.

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Стоит отметить, что в составе "Дармштадта" уже есть три украинца - вратарь Игорь Березовский, защитник Артем Федецкий и нападающий Денис Олейник.

AS
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Тэги Зозуля Бетис Дармштадт футбол Бундеслига
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