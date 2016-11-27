Зинченко отдал две голевые передачи в матче за ПСВ

Украинец стал героем поединка чемпионата Нидерландов.
В первом эпизоде на 50-й минуте именно подача Зинченко с углового привела к голу - де Йонг замыкал навес от украинца ударом головой, а гол записали на игрока "Ден Хаага", который коснулся мяча последним.
На 55-й минуте Александр Зинченко увидел свободную зону и острым пасом вывел де Йонга один на один с кипером - форвард реализовал момент. По итогам матча украинец получил от авторитетного портала Whoscored высокую оценку 8,1 и вместе с Гастоном Перейро, автором первого мяча команды, стал одним из лучших футболистов поединка.
Обзор действий Зинченко в матче ПСВ - "Ден Хааг":
Напомним, летом Зинченко перешел в "Ман Сити", но был отправлен в аренду в ПСВ. В текущем сезоне украинец провел в чемпионате Нидерландов шесть матчей.ZN.UA