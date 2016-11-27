Зинченко отдал две голевые передачи в матче за ПСВ

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Украинец стал героем поединка чемпионата Нидерландов.

Зинченко провел успешный матч за ПСВ PSV.nl

Полузащитник сборной Украины и ПСВстал одним из лучших игроков матча чемпионата Нидерландов. Украинец провел на поле весь поединок против "Ден Хаага" (3:1) и стал автором двух голевых передач.

В первом эпизоде на 50-й минуте именно подача Зинченко с углового привела к голу - де Йонг замыкал навес от украинца ударом головой, а гол записали на игрока "Ден Хаага", который коснулся мяча последним.

На 55-й минуте Александр Зинченко увидел свободную зону и острым пасом вывел де Йонга один на один с кипером - форвард реализовал момент. По итогам матча украинец получил от авторитетного портала Whoscored высокую оценку 8,1 и вместе с Гастоном Перейро, автором первого мяча команды, стал одним из лучших футболистов поединка.

Обзор действий Зинченко в матче ПСВ - "Ден Хааг":

Напомним, летом Зинченко перешел в "Ман Сити", но был отправлен в аренду в ПСВ. В текущем сезоне украинец провел в чемпионате Нидерландов шесть матчей.