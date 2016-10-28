Зинченко хочет завоевать место в составе ПСВ

Полузащитник сборной Украины рассказал о своей адаптации в нидерландском клубе.

Зинченко в ПСВ пока выходит только на замену twitter.com

Украинский полузащитник Александр Зинченко рассказал о том, почему мало играет за ПСВ и выразил желание закрепиться в составе нидерландского клуба.

"Мне в Эйндховене очень комфортно, хотя условия города для меня не так уж и важны. Главный и единственный минус - пока у меня недостаточно игровой практики. Когда я буду получать больше времени на поле, буду чувствовать себя еще лучше.

На меня не давит то, что меня порой выпускают на замену в самом конце. Это просто не то, чего я хочу. Есть здесь и объективные причины. Например, когда получил вызов в сборную Украины на матч с Исландией, четыре дня тренировался на уколах, сыграл, приехал сюда и дернул приводящую мышцу. То есть весь сентябрь лечился. Буквально перед самым отъездом в Ростов-на-Дону взяли на выезд - как переводчика. Сейчас главное, что здоровье уже не беспокоит, я готов играть. Но у тренерского штаба свое видение, они дают столько времени, сколько считают нужным", - сказал Зинченко.



"Манчестер Сити" - империя футбола. То же самое, что здесь, только на уровень выше. Но пока задача - выгрызть место в составе ПСВ. Мне никто ничего не давал просто так", - также отметил полузащитник. Читайте также: Зинченко присоединился к ПСВ и провел первую тренировку

Напомним, летом Зинченко перешел в "Ман Сити", но был отправлен в аренду в ПСВ. За клуб из Эйндховена полузащитник провел пять матчей (во всех выходил на замену).