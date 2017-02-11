Зимняя пауза в УПЛ: разгромная победа "Динамо", ничья "Днепра"

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.
Сегодня, 11 февраля, киевское "Динамо" разгромило китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун", "Карпаты" переиграли минское "Динамо", "Ворскла добыла волевую победу над солигорским "Шахтером", а "Днепр" сыграл вничью с боснийской "Младостью".
"Ворскла" – "Шахтер" (Солигорск) – 2:1
Голы: Одарюк, 58, Хлебас, 84 – Януш, 29
"Карпаты" – "Динамо" (Минск) – 2:1
Голы: Ксенз, 18 (пен), Худобяк, 31 – Премудров, 6
"Динамо" - "Хэбэй Чайна Форчун" (Китай) – 5:0
Голы: Яремчук, 1, 53, Буяльский, 41, Ян Лу, 57 (автогол), Мораес, 63.
"Днепр" – "Младость" (Босния и Герцеговина) – 2:2
Голы: Довбик, 8, Полевой, 46 – Бркич, 7, Шишич, 71
Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.ZN.UA