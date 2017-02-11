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Зимняя пауза в УПЛ: разгромная победа "Динамо", ничья "Днепра"

11 февраля в 22:00

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

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"Динамо" разгромило китайский клуб
ФК Динамо
Клубы украинской Премьер-лиги находятся на сборах и проводят товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.

Сегодня, 11 февраля, киевское "Динамо" разгромило китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун", "Карпаты" переиграли минское "Динамо",  "Ворскла добыла волевую победу над солигорским "Шахтером", а "Днепр" сыграл вничью с боснийской "Младостью".

"Ворскла" – "Шахтер" (Солигорск) – 2:1

Голы: Одарюк, 58, Хлебас, 84 – Януш, 29

"Карпаты" – "Динамо" (Минск) – 2:1

Голы: Ксенз, 18 (пен), Худобяк, 31 – Премудров, 6

"Динамо" - "Хэбэй Чайна Форчун" (Китай) – 5:0

Голы: Яремчук, 1, 53, Буяльский, 41, Ян Лу, 57 (автогол), Мораес, 63.

"Днепр" – "Младость" (Босния и Герцеговина) – 2:2

Голы: Довбик, 8, Полевой, 46 – Бркич, 7, Шишич, 71

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Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Днепр Карпаты Ворскла футбол
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