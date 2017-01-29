Топ Новости
<
>

Зимняя пауза в УПЛ: поражения "Днепра" и "Зари", ничья "Динамо"

29 января в 21:00

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

123
"Динамо" сыграло вничью с "Сувон Самсунг Блювингз"
ФК Динамо
Клубы украинской Премьер-лиги находятся на сборах и проводят товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.

Сегодня, 29 января, "Динамо" сыграло вничью с южнокорейской командой "Сувон Самсунг Блювингз", "Днепр" уступил македонским "Работнички", "Заря" оказалась слабее болгарского "Лудогорца", а "Волынь" переиграла "Севлюш".

"Днепр" – "Работнички" (Македония) – 2:3

Голы: Баланюк, 29, 39 – Ивановски, 42, Сильяновски, 56, Сахити ,72.

"Динамо" – "Сувон Самсунг Блювингз" (Южная Корея) – 1:1

Голы: Яремчук, 67 – Ли, 51

"Заря" – "Лудогорец" (Болгария) – 0:2

Голы: Дяков, 32, Кишада, 78.

"Волынь" – "Севлюш" – 3:0

Голы: Горопевшек, 15, Шандрук, 82, Могиль, 90.

Читайте также: Зимняя пауза в УПЛ: крупные победы "Шахтера" и "Волыни", поражение "Днепра"

Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Динамо Днепр Заря Волынь футбол
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.21
EUR 29.12
Последние новости