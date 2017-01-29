Зимняя пауза в УПЛ: поражения "Днепра" и "Зари", ничья "Динамо"

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.
Сегодня, 29 января, "Динамо" сыграло вничью с южнокорейской командой "Сувон Самсунг Блювингз", "Днепр" уступил македонским "Работнички", "Заря" оказалась слабее болгарского "Лудогорца", а "Волынь" переиграла "Севлюш".
"Днепр" – "Работнички" (Македония) – 2:3
Голы: Баланюк, 29, 39 – Ивановски, 42, Сильяновски, 56, Сахити ,72.
"Динамо" – "Сувон Самсунг Блювингз" (Южная Корея) – 1:1
Голы: Яремчук, 67 – Ли, 51
"Заря" – "Лудогорец" (Болгария) – 0:2
Голы: Дяков, 32, Кишада, 78.
"Волынь" – "Севлюш" – 3:0
Голы: Горопевшек, 15, Шандрук, 82, Могиль, 90.
Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.ZN.UA