Зимняя пауза в УПЛ: победы "Шахтера", "Черноморца" и "Олимпика"

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.
Сегодня, 4 февраля, донецкий "Шахтер" одержал минимальную победу над южнокорейским "Кванджу", "Олимпик" обыграл македонский клуб "Работнички", "Черноморец" оказался сильнее грузинского "Динамо", а "Заря" сыграла вничью с хорватским "Динамо".
"Черноморец" – "Динамо" (Тбилиси) – 2:1
Голы: Хочолава, 3, Хобленко, 23 - Гвелезиани, 11
"Олимпик" – "Работнички" (Македония) – 2:1
Голы: Брикнер, 60, Козлов, 90
"Заря" – "Динамо" (Хорватия) – 2:2
Голы: Харатин, 10, Форстер, 59 (с пенальти) - Ходшич, 34, Машадо, 55
"Шахтер" – "Кванджу" (Южная Корея) – 1:0
Гол: Борячук, 20
Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.ZN.UA