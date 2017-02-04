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Зимняя пауза в УПЛ: победы "Шахтера", "Черноморца" и "Олимпика"

4 февраля в 21:25

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

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"Шахтер" одержал победу над южнокорейским "Кванджу"
ФК Шахтер
Клубы украинской Премьер-лиги находятся на сборах и проводят товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.

Сегодня, 4 февраля, донецкий "Шахтер" одержал минимальную победу над южнокорейским "Кванджу", "Олимпик" обыграл македонский клуб "Работнички", "Черноморец" оказался сильнее грузинского "Динамо", а "Заря" сыграла вничью с хорватским "Динамо".

"Черноморец" – "Динамо" (Тбилиси) – 2:1

Голы: Хочолава, 3, Хобленко, 23 - Гвелезиани, 11

"Олимпик" – "Работнички" (Македония) – 2:1

Голы: Брикнер, 60, Козлов, 90

"Заря" – "Динамо" (Хорватия) – 2:2

Голы: Харатин, 10, Форстер, 59 (с пенальти) - Ходшич, 34, Машадо, 55

"Шахтер" – "Кванджу" (Южная Корея) – 1:0

Гол: Борячук, 20

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Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Шахтер Олимпик Черноморец Заря футбол
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