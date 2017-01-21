Зимняя пауза в УПЛ: Победы "Динамо" и "Черноморца", ничья "Карпат"

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.
Сегодня, 21 января, "Карпаты" сыграли вничью со словацкой "Дунайска Стредой", "Черноморец" обыграл "Николаев", а "Динамо" оказалось сильнее немецкого "Санкт-Паули".
"Карпаты" – "Дунайска Стреда" (Словакия) - 1:1
Голы: Ксенз, 20 (пен.) - Вида, 10.
"Черноморец" – "Николаев" – 1:0
Гол: Андриевский, 16
"Динамо" – "Санкт-Паули" (Германия) – 3:1
Голы: Беседин, 56, Гармаш, 56, Морозюк, 72 – Дзудзяк, 87
Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.ZN.UA