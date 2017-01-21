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Зимняя пауза в УПЛ: Победы "Динамо" и "Черноморца", ничья "Карпат"

21 января в 22:00

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

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"Динамо" оказалось сильнее "Санкт-Паули"
ФК Динамо
Клубы украинской Премьер-лиги находятся на сборах и проводят товарищеские матчи в рамках подготовки ко второй части сезона.

Сегодня, 21 января, "Карпаты" сыграли вничью со словацкой "Дунайска Стредой", "Черноморец" обыграл "Николаев", а "Динамо" оказалось сильнее немецкого "Санкт-Паули".

"Карпаты" – "Дунайска Стреда" (Словакия) - 1:1

Голы: Ксенз, 20 (пен.) - Вида, 10.

"Черноморец" – "Николаев" – 1:0

Гол: Андриевский, 16

"Динамо" – "Санкт-Паули" (Германия) – 3:1

Голы: Беседин, 56, Гармаш, 56, Морозюк, 72 – Дзудзяк, 87

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Напомним, зимним чемпионом украинской Премьер-лиги стал донецкий "Шахтер", который опережает киевское "Динамо" на 13 очков.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Карпаты Черноморец футбол
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